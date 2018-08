Die Familie war bei ihm Ehemaliger UN-Generalsekretär Kofi Annan ist tot

Der Friedensnobelpreisträger sei in seinen letzten Tagen von seiner Familie umgeben gewesen, darunter seine Frau Nane und seine Kinder Kojo, Nina und Ama. "Er wird für immer in unseren Herzen bleiben", heißt es unter anderem in der Mitteilung, in der die Familie auch um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit bittet. Termine für Trauerfeierlichkeiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.