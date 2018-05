Die Familie steht an erster Stelle Janine Kunze: Den ersten Muttertag vergisst man nie

In diesem Jahr feiern Sie gemeinsam mit Ihrer gesamten Familie den Muttertag auf der Tauffahrt der neuen "Mein Schiff 1". Wie feiern Sie für gewöhnlich den Muttertag?

Janine Kunze: Das Allerwichtigste für mich ist auf jeden Fall, dass wir alle zusammen sind. Ich versuche es auch immer beruflich so zu legen, dass ich den Tag mit meinen Kindern und meinem Mann verbringen kann. Wir sind natürlich nicht immer zu Hause, sondern arbeitstechnisch öfter in einer anderen Stadt. Aber in der Regel frühstücken wir an diesem Tag gemeinsam und genießen es einfach. Wir unternehmen etwas mit den Kindern, fahren an den See oder gehen in den Zoo, je nachdem wo wir sind. Aber wir sind auf jeden Fall zusammen, das ist das Allerwichtigste. Deshalb freuten wir uns sehr, dieses Jahr den Muttertag gemeinsam auf der "Mein Schiff 1" zu verbringen. Das Schiff ist ja erst am 11. Mai getauft worden und auch die Ausrichtung auf Sport und Wellness bietet für jeden aus unserer Familie die Möglichkeit, eine tolle Zeit zu haben.