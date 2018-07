Die Familie geht vor Michael Bublé hätte beinahe mit dem Singen aufgehört

Es war endlich soweit

Im vergangenen November hatte Bublé schließlich ankündigen können, dass es Noah besser gehe und er am 7. Juli ein Konzert in Dublin und am 13. Juli einen Auftritt in London spielen wolle. Sein Comeback in Dublin am gestrigen Samstag war ein voller Erfolg, wie die "Irish Sun" schreibt. Vor rund 70.000 Fans habe der Sänger eine Show abgeliefert, die allen Anwesenden im Gedächtnis bleiben werde. Den gesamten Abend hätten die Fans die Hits Bublés mitgesungen.