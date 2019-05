Die etwas andere Krönung Stylisches Comeback: Das ist das Accessoire des Frühlings

Schwarz ist angesagt

Wem das alles ein bisschen "over the top" ist, kann es machen wie Caro Daur. Die Influencerin setzt auf ein Modell in schlichtem schwarzem Satin. Dazu eine gerade geschnittene Hose mit Animal-Print und ein cremefarbener Rolli und schon ist der Look für kühlere Frühlingstage fertig.