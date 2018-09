Die Empörung ist groß #WhyIDidntReport: Neue Protestwelle gegen Donald Trump

Trump zweifelt in einem Tweet an der Glaubwürdigkeit von Professorin Christine Blasey Ford. Sie wirft Kavanaugh vor, er sei vor 36 Jahren, als die beiden Teenager waren, auf einer Party über sie hergefallen. "Sollte der Angriff auf Dr. Ford wirklich so schlimm gewesen sein, wie sie sagt, hätten schon damals entweder sie oder ihre liebenden Eltern Anzeige bei den örtlichen Strafverfolgungsbehörden erstattet", twitterte Trump. Und forderte Ford gleichzeitig auf, die Dokumente der Anzeige vorzubringen, "sodass wir Datum, Zeit und Ort erfahren können".