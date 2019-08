Die Einschulung naht Prinzessin Charlotte: Ab auf die Schulbank!

Wie die Zeit vergeht: Es ist noch gar nicht so lange her, dass Prinzessin Charlotte, die kleine Tochter von Herzogin Kate (37) und Prinz William (37), Herzog von Cambridge und die Nummer zwei in der britischen Thronfolge, am 2. Mai ihren vierten Geburtstag feierte und der Kensington-Palast neue, süße Fotos von der Urenkelin von Queen Elizabeth II. (93) postete. Und schon beginnt für das Mädchen der Ernst des Lebens: Sie wird im September eingeschult.