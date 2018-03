Die Diplomatin, Kung Fu Panda 3, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, Die beste Show der Welt, Show

Sechs Shows in einer Show: Gelingt Joko mit seiner "Mini Playgag Show" mit kleinen Comedy-Doubles der große Show-Sieg? Oder trifft Titelverteidiger Klaas mit einer neuartigen Kochshow den Geschmack der Zuschauer? In "Das schlimmste Gericht" schickt er seinen Kontrahenten Joko gegen Frank Rosin in ein ungenießbar-kulinarisches Duell. Sind das die richtigen Zutaten für "DIE BESTE SHOW DER WELT"? Wer wird Show-Master? Am Ende entscheidet das Studio-Publikum per Fernbedienung.