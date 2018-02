Unfälle, Autos pro Einwohner, Lieblingsmarken - weitere Fakten über München

Die Studie gibt aber noch weitere interessante Aufschlüsse, beispielsweise über Anzahl der Autos pro Einwohner oder die Anzahl der Verkehrsunfälle. So belegt München bei den Unfällen mit vier pro 1.000 Einwohner beispielsweise den 46. Rang und liegt im Mittelfeld. Den ungeliebten ersten Platz belegt Oldenburg (6,1), am wenigsten Unfälle passieren in Herne (2,2).

Genauso sieht's bei der Anzahl an Autos pro Einwohnern aus: 505 Autos pro 1.000 Münchner ergibt ebenfalls Platz 46. Ungeschlagen an der Spitze liegt hier die VW-Stadt Wolfsburg. Hier sind pro 1.000 Einwohner sogar 1.133 Autos angemeldet, während in Berlin mit 344 pro 1.000 Einwohner am wenigsten Autos unterwegs sind.

Weitere, detaillierte Ergebnisse der Studie, beispielsweise zu Lieblingsmarken, Durschschnittsalter der Fahrzeuge oder das Geschlechterverhältnis der Führerscheinbesitzer, sind hier zu finden.

