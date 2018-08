Die Co-Autorin im Interview "Der neue Appell des Dalai Lama": Ohne die Jugend geht die Welt unter

Frau Stril-Rever, der neue Appell des Dalai Lama richtet sich vor allem an junge Generationen. Was erwartet er von ihnen?

Sofia Stril-Rever: Das Leben verlässt unseren Planeten mit dem sechsten Massensterben und der globalen Erwärmung. Junge Menschen sind mit dem Aussterben der Menschheit konfrontiert. Das Überleben liegt in ihren Händen. Sie sind die erste Generation in der Geschichte der Menschheit, die mit dieser Verantwortung konfrontiert wird. Und sie ist die letzte: Für den Fall, dass sie scheitert, wird es keine weitere Chance geben. Wir versuchen dieses Bewusstsein in "Seid Rebellen des Friedens" zu teilen und die Situation so zu sehen, wie sie ist.