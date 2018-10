Die Chefin, Tatort, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDFneo, Father Brown: Die Eule der Minerva

In Kembleford ist ein Mörder entflohen. Er flüchtet ausgerechnet in Father Browns (Mark Williams) Beichtstuhl und bittet ihn um Hilfe. Der angebliche Mörder ist kein anderer als Inspector Sullivan (Tom Chambers). Inspector Sullivan braucht dringend Hilfe. Erst wird er suspendiert und dann auch noch eines Mordes beschuldigt. Father Brown und seine Freunde suchen mit Sullivan nach der Wahrheit. Dabei ahnt keiner, dass sie in eine Verschwörung mächtiger Leute geraten.