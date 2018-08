Die Chefin, Letzte Spur Berlin, ... Krimi-Tipps am Freitag

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Fluchtversuch

Als der 17-jährige Leon vor seiner Schule verschwindet, glaubt Radek (Hans-Werner Meyer) an einen normalen Fall von Schulangst. Doch die Spur des Jungen führt die Ermittler zu einer Leiche. Corvin Larsen wird mit einem Golfschläger erschlagen in einer Blutlache in seiner Wohnung aufgefunden. Der Anwalt hatte regelmäßig Affären mit jungen Männern. In der Wohnung finden die Ermittler Leons Schultasche und seine Fingerabdrücke auf einer Sektflasche. Scheinbar hatten der Anwalt und der Schüler eine heimliche Beziehung.