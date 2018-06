Die Chefin, Letzte Spur Berlin, ... Krimi-Tipps am Freitag

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Eine bessere Welt

"Ich möchte einen Mord melden". Mit diesen Worten taucht ein Mann namens Sven Döring (Justus von Dohnányi) in der Frankfurter Mordkommission auf. Die Kommissare Conny Mey (Nina Kunzendorf) und Frank Steier (Joachim Król) nehmen die Aussage zu Protokoll. "Mein Sohn liegt seit einem Jahr im Koma, und ich weiß, dass seine Freundin Mariam versucht hat, ihn zu ermorden, und dass ihr Kollege Seidel diese Tat vertuscht hat", klagt Döring. Auf die beiden Kommissare wirkt er verwirrt und extrem gefährlich. Will er sich an der vermeintlichen Täterin (Vicky Krieps) rächen?

23:30 Uhr, Das Erste, Kommissar Wallander: Die weiße Löwin

Seit Tagen fehlt jede Spur von der vermissten Lehrerin Inga Hedeman, die sich in den Townships von Kapstadt engagiert. Kommissar Wallander (Kenneth Branagh), gerade für eine Konferenz in Südafrika, soll auf Bitten der örtlichen Kollegen deren Mann Axel beruhigen. Doch schon bald gibt er sich damit nicht zufrieden und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Dabei tauchen Spuren weiterer Verbrechen auf, Inga aber bleibt verschwunden. Unterstützt von einer südafrikanischen Kollegin, gerät Wallander in ein Netz aus dunklen Geschäften und politischen Intrigen.