"Die Bühne hat mir sehr gefehlt" Rolf Zuckowski: Er saß wochenlang im Rollstuhl

Liedermacher Rolf Zuckowski (70, "Rolfs Vogelhochzeit") hat eine komplizierte Zeit hinter sich. Wie er "Bild am Sonntag" verraten hat, war er in letzter Zeit an den Rollstuhl gefesselt. Er sei die Kellertreppe hinuntergefallen und habe sich das linke Sprunggelenk gebrochen. "Es war schlimmer, als ich zunächst dachte", erzählte er dem Blatt beim Deutschen Musikautorenpreis in Berlin.