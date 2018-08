"Die besten Jahre meines Lebens" "Shameless": Emmy Rossum steigt aus

"Wie eine echte Familie"

Sie sei im wirklichen Leben, im Gegensatz zu Fiona, ein Einzelkind, erklärt Rossum. "Ich hatte nie eine große Familie. In dieser ungeordneten Gallagher-Familienliebe gefangen zu sein, ist etwas, von dem ich immer geträumt hatte. Aber selbst abseits vom Set fühlt es sich echt an. Wir haben gesehen, wie die Kinder zu den starken, talentierten, unabhängigen Menschen heranwachsen, die sie sind. Ich habe Emma beigebracht, ihre Beine zu rasieren. Ich war da, als Ethan das Autofahren lernte." Die Schauspielerin berichtet in dem Post zudem, dass ihre Kollegen selbst auf ihrer Hochzeit dabei waren. "Es fühlt sich wirklich wie eine Familie an", schreibt sie: "Die letzten acht Jahre waren die besten meines Lebens."