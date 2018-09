Die beste Show der Welt, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, Die beste Show der Welt, Show

Wer wird Show-Master? Wer findet die Zauberformel für beste Unterhaltung? In sechs eigenständigen Shows in der Show buhlen Joko & Klaas um die Gunst des Publikums und feiern das Fernsehen. Jede Sendung wird zum Duell: Im Wechsel präsentieren sie ihre Vorstellungen von erstklassigem Entertainment. Über Quotenhit oder Megaflop entscheidet die ehrlichste Jury: Das Publikum im Studio. Per Fernbedienung küren sie am Samstagabend auf ProSieben "Die beste Show der Welt".