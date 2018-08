Die beste Show der Welt, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, Die beste Show der Welt, Show

Professionelle Sänger, die sich ihre Instrumente in Jokos Musik-Gameshow erst erspielen müssen. Promis, die in Klaas' fiesester Spielshow im deutschen Fernsehen ihre Außenwahrnehmung selbst einschätzen müssen. Und Joko revolutioniert den Fußball in Deutschland und entwickelt die Sportart weiter: Flutschball heißt das neue Spiel um das runde Leder. Wer liefert die beste Show-Idee? Wer hat die Formel für beste Unterhaltung und findet "Die beste Show der Welt"?