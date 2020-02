Die Begründung der Academy Darum fehlte Luke Perry im "Oscars In Memoriam"-Video

Es hatte für viel Empörung gesorgt: Die Oscar-Academy sprach nun über die Entscheidung, Schauspieler Luke Perry (1966-2019) nicht in ihrem "In Memoriam"-Video erwähnt zu haben. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung in Los Angeles wurde traditionell verstorbenen Stars gedacht. Beim "Oscars In Memoriam"-Segment, das Popstar Billie Eilish (18, "Bad Guy") mit dem Beatles-Song "Yesterday" emotional untermalte, zeigte man Fotos von Basketballer Kobe Bryant (1978-2020) oder von Schauspiel-Legende Kirk Douglas (1916-2020), aber eben nicht von "Riverdale"-Star Luke Perry. Auch Disney-Darsteller Cameron Boyce (1999-2019) berücksichtigte man nicht im Beitrag. Nun meldete sich die Academy zu Wort und erklärte sich in einem Statement, das der "Hollywood Reporter" zitiert.