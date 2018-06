Die AZ-WM-Kolumne Grüße aus Moskau: Geduldiger, russischer Bär

Ab ins Hotel Salut am südwestlichen Stadtrand, in dem die meisten Journalisten aus Deutschland untergebracht sind. Gelegen an der fünfspurigen (in jede Richtung) Stadtautobahn Leninski Prospekt, eine 20-minütige Fahrt vom Moskauer Stadtzentrum entfernt. Meerblick gibt's aus keinem der 1.090 Zimmer.