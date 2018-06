Die AZ-WM-Kolumne Grüße aus Moskau: Der Rekord-Reporter

Hoch soll er leben, der Mister Weltmeisterschaft! Am Mittwoch feierte Hartmut Scherzer, als freier Reporter auch für die Abendzeitung im Einsatz, seinen 80. Geburtstag. Von Verbandspräsident Reinhard Grindel und Bundestrainer Joachim Löw bekam der Jubilar ein DFB-Trikot mit der Rückennummer 80 überreicht - und viel Applaus im Anschluss an die erste Pressekonferenz im WM-Quartier der Nationalelf in Watutinki.