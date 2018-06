Die AZ vor Ort Tattoo-Messe in Landshut: Ausgestochen schön!

Szandra Benyei, Studio Destino, Moosburg: "Mandala und Infinity-Zeichen", sagt auf die Frage, welche Motive am gefragtesten sind. "Und alles mit Flügelchen." Auf den ersten Blick sieht man ihre Tattoos nicht – das rät sie auch ihren Kunden: "Ich will herausfinden, was der Kunde wirklich will. Das Tattoo soll ja auch nach zwei Jahren noch gefallen." In der Regel lehnt sie deswegen auch Wünsche am Hals, im Gesicht oder auf den Händen ab. "Man weiß nie, was noch kommt, das versuche ich den Leuten klarzumachen." Sie selbst trägt allerdings auch eine Jugendsünde auf den Rippen: "Ich war jung und dumm. Aber ich bereue es nicht, das ist okay. Es war ein anderer Lebensabschnitt und eine geile Zeit, an die ich mich gern erinnere."