Die Autoren "haben die Wahl" "Weissensee": Ist Falk tot? Das sagt Schauspieler Florian Lukas dazu

Sehr ernst war auch der Cliffhanger am Ende der letzten Folge dieser Staffel: Falk ist gestorben. Zumindest sieht es danach aus, auch wenn es schon erstaunliche Wendungen gab. Darf man sich denn Hoffnungen machen, dass er überlebt?

Lukas: Ich weiß es auch nicht, weil ich mich ehrlich gesagt nicht getraut habe zu fragen. Für meine Figur spielte es aber auch keine Rolle, ob er jetzt tot ist, in vier Minuten oder vielleicht auch erst in 20 Jahren. Ich muss nur das wissen, was ich für die Szene brauche. Alles andere ist schon kompliziert genug. Ich habe die Szene so gespielt, dass ich glaube, dass er tot ist. Aber letztendlich könnte man auch diese Geschichte mit viel Fantasie weitergehen lassen. Die Drehbuchautoren haben die Wahl.