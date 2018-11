Die Autobiografie ist da "Beastie Boys Buch": Darum ist das Werk ein Muss für alle Fans

Die Partysong-Parodie "(You Gotta) Fight for Your Right (to Party!)" (1987) aus dem Erfolgsalbum "Licensed to Ill" (1986) der New Yorker Hip-Hop-Band Beastie Boys (1981-2012) wurde Mitte der 1990er Jahre in die Liste der "500 Songs that Shaped Rock and Roll" (Dt. "500 Songs, die den Rock and Roll geprägt haben") der Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Und auch die Single "No Sleep till Brooklyn" (1987) aus demselben Album wird bis heute aufgelegt.