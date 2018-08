Frankfurt/Main – Der FC Bayern muss im Spiel um den Supercup am Sonntagabend gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr/ZDF, Eurosport2 und im AZ-Liveticker) auf Jérôme Boateng und James Rodríguez verzichten. Dies berichtet der "kicker". Boateng, dessen möglicher Wechsel zu Paris Saint-Germain am Sonntagnachmittag unwahrscheinlicher geworden ist (hier nachlesen), hatte wegen Problemen an der Patellasehne am Samstagnachmittag das Training abgebrochen.