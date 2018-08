Eine Ansage, die FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen so nicht stehenlassen wollte. Zur AZ sagte er: "Söder beklagt, dass es keinen Herausforderer gibt, da habe ich mir gedacht: Ich fordere ihn mal heraus." Konkret will Hagen in einem Live-Stream im Internet gegen Söder antreten, ohne TV-Sender, ohne öffentlich-rechtliche Befindlichkeiten. Hagen: "Zu dem Sechser-Duell des BR am 12. September schickt die CSU Thomas Kreuzer, den Fraktionschef im Landtag, Söder selbst will anscheinend nicht kommen. Wir sehen das als Arroganz der Macht, zumal alle anderen Parteien mit ihren Spitzenkandidaten vertreten sein werden."