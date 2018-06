Die Anteilnahme ist gewaltig Selbst Barack Obama und Boris Becker gedenken TV-Koch Anthony Bourdain

Die Trauer um den verstorbenen Fernseh-Koch und Moderator Anthony Bourdain kennt keine Grenzen. So hat sich inzwischen auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama (56) via Twitter zu Wort gemeldet und einen gemeinsamen Moment mit Bourdain geteilt, welcher laut US-Sender "CNN" mit 61 Jahren in Frankreich Suizid beging. Zu einem Bild mit dem TV-Koch schrieb Obama: "'Niedrige Plastikstühle, billige aber köstliche Nudeln, kaltes Hanoi-Bier.' So behalte ich Tony in Erinnerung. Er lehrte uns über Essen und, noch wichtiger, über dessen Fähigkeit, uns zusammenzuführen. Uns ein kleines bisschen die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen. Wir vermissen ihn."