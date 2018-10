Dwayne "The Rock" Johnson schweigt bislang

Auch der gemeinsame Cousin Rodney Anoa'i, das berühmte WWE-Hall-of-Fame-Mitglied Yokozuna, schied viel zu früh aus dem Leben. Der 260kg-Koloss starb im Jahr 2000 im Alter von nur 34 Jahren an einem Lungenödem. Noch ein weiterer Cousin musste in seinen besten Jahren die Welt verlassen: Edward Smith Fatu - Ringname Umaga - wurde 2009 nach einem Herzinfarkt bewusstlos aufgefunden. Nur wenige Stunden später ereilte ihn im Krankenhaus ein zweiter Herzanfall, an dessen Folgen Umaga verstarb.

Er wurde nur 36 Jahre alt. Bleibt nur zu hoffen, dass Reigns seine lebensbedrohliche Krankheit in den Griff bekommt. Er selbst geht auf jeden Fall davon aus und bestand in seiner Erklärung darauf, dass es sich nicht um einen Rücktritt handele. Er wolle in den professionellen Wrestling-Sport zurück. Dwayne Johnson selbst schweigt im Übrigen bislang zu der Schocknachricht von seinem Cousin.