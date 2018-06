Die 4. Staffel ohne ihn Austro-Kultserie "Vorstadtweiber": Philipp Hochmair ist auch raus!

Auch der Wiener Schauspieler Philipp Hochmair (44, "Kater") kam zur Eröffnung der Münchner Filmfests am Donnerstagabend im Mathäser Filmpalast. Schlechte Nachrichten hatte er für alle Fans der österreichischen Satire-Serie "Vorstadtweiber" (seit 2015) zu verkünden. "'Vorstadtweiber' geht weiter, aber ohne mich", erklärte er auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news am roten Teppich. "Ich bin im Gefängnis", sagte er weiter über den schwulen Ex-Politiker Dr. Joachim Schnitzler, den er in der 1. bis 3. Staffel verkörpert hat.