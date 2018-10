Dianna De La Garza spricht über Rückfall Nach Überdosis: Demi Lovato ist seit 90 Tagen clean

Demi Lovato (26, "Tell Me You Love Me") hat laut ihrer Mutter Dianna De La Garza (56) einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Sängerin ist seit 90 Tagen clean. Das bestätigte De La Garza in einem Interview mit "Sirius XM". "Ich könnte nicht dankbarer oder stolzer sein, weil Sucht eine Krankheit ist, es ist Arbeit. Es ist sehr schwer. Es ist nicht einfach und es gibt keine Abkürzungen."