DFL hat Rechte vergeben Hier gibt es ab Sommer 2021 die Bundesliga zu sehen

"Sportschau" zeigt Zusammenfassungen

Was die Zusammenfassungen betrifft, bleibt die ARD weiterhin wichtigster Partner der DFL. Die von der ARD erworbenen Lizenzen umfassen im TV die "Sportschau" mit der Bundesliga am Samstag (18.30-20. 15 Uhr), die Verwertung aller Spiele des Wochenendes am Sonntagabend (21.15-24.00 Uhr) sowie neu die Berichterstattung über die Spiele der 2. Bundesliga am Freitagabend (22.30-24.00 Uhr) und am Sonntag zwischen 18.45 Uhr und 21.15 Uhr.