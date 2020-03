Wann wird der Spielbetrieb in der 3. Liga wiederaufgenommen?

Eine Entscheidung, wann der Spielbetrieb in Deutschlands dritthöchster Spielklasse wiederaufgenommen werden kann, soll am kommenden Montag geklärt werden. Der DFB hat an diesem Tag den Ausschuss und alle Klubs der 3. Liga zu einer außerordentlichen Versammlung in Frankfurt am Main geladen.