DFB-Trainingscamp Löw beginnt mit dem WM-Feinschliff

Boateng und Kroos steigen ins Mannschaftstraining ein

"Ziel ist natürlich das erste Spiel gegen Mexiko. Darauf ist der Fokus gerichtet. Bis dahin werden wir in einem sehr, sehr guten Zustand sein", sagte der Weltmeistercoach vor dem Endspurt im Trainingslager in Südtirol. Zwei gute Nachrichten gab es am Dienstag in Eppan: Jérôme Boateng stieg ins Mannschaftstraining ein. Und auch Champions-League-Sieger Toni Kroos ist nach seinem Sonderurlaub endlich mitten drin. Der "absolute Schlüsselspieler" (Löw) wird am Freitagabend (19.30 Uhr) bei der WM-Generalprobe in Leverkusen wieder die Chefrolle im deutschen Mittelfeld einnehmen.