JOSHUA KIMMICH NOTE 3: Lief als Sechser-Derwisch ständig die Gegner an, sehr fleißig, zuweilen übereifrig. Mit scharfen Pässen in die Spitze und sehr hoher Zweikampf-Frequenz. Viel gefoult, der Immerspieler, der in 33 der letzten 34 Länderspiele auf dem Platz stand.