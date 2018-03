Wagner vs. Gomez

Also heißt nicht Robert Lewandowski sein Konkurrent, der Pole ist für die großen Spiele bei Bayern gesetzt. Nein, Wagner liefert sich ein Duell mit Mario Gomez, dem 32-jährigen Mittelstürmer-Routinier vom VfB Stuttgart. Es wird nur einen echten Mittelstürmer, den Typ Stoßstürmer im WM-Kader von Bundestrainer Joachim Löw geben. Timo Werner von RB Leipzig, der spielstarke, schnelle Vollstrecker hat seinen Platz sicher.



Wagner oder Gomez? Beide haben im Januar den Verein gewechselt, Gomez kam aus Wolfsburg zu den Schwaben, beide haben ihre Situation und die Aussichten auf die WM verbessert. Gomez hatte in der Hinrunde im VfL-Trikot nur einmal getroffen, in der Rückrunde für seinen Herzensklub mit dem roten Brustring bereits vier Mal (bei insgesamt 20 Einsätzen), am Sonntag beim 3:2 in Köln sogar doppelt. Wagners Liga-Quote diese Saison: 7 aus 18.



Was er denn zum Doppelpack von Gomez wenige Stunden zuvor sage? "Prinzipiell ist es mir wurscht, wer was macht. Ich schaue nur auf mich", sagte Wagner und hob an zu einer bemerkenswerten Laudatio. Wagner über Wagner: "Ich habe in den letzten Jahren gut gearbeitet, viele Tore gemacht. In jedem Verein, im Abstiegskampf mit Darmstadt, in der Europa League mit Hoffenheim, jetzt bei Bayern im Kampf um die Meisterschaft. Ich bin überzeugt von mir, bin gut drauf. In meinen Augen bin ich der beste deutsche Stürmer, das habe ich schon 1000 Mal gesagt, das wird sich auch nicht ändern."