Pokalfinale: Rund 900 Banner von Bayern Fans im Olympiastadion

Samstag, 03. Juli, 20.00 Uhr: Das Finale wird wegen Corona ohne Zuschauer stattfinden – doch die Bayern-Fans haben sich eine kreative Idee einfallen lassen, um ihr Team im Berliner Olympiastadion trotzdem zu unterstützen

In der Ostkurve des Olympiastadions, die normalerweise für die Fans des FC Bayern vorgesehen wäre, werden rund 900 Fanclubbanner aufgehängt. Vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga, konnte Fanclubs für eine Spende von 19 Euro eigene Banner anfertigen lassen, die dann in der Allianz Arena bei Geisterspielen entrollt wurden.

An der Aktion beteiligten sich über 900 Fanclubs aus aller Welt und diese Banner wurden Anfang der Woche abgebaut und nach Berlin transportiert. Die Mannschaft soll auch dort die symbolische Unterstützung fühlen. Der Erlös der Aktion wird in den nächsten Wochen zu gleichen Teilen an "We kick Corona" und den FC Bayern Hilfe e.V. gespendet.

"Ich finde diese Aktion unserer Fans großartig. Gemeinsam mit unseren Anhängern wurde hier etwas wirklich Tolles auf die Beine gestellt", sagte Jan-Christian Dreesen, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des FC Bayern.

Pokalfinale: FC Bayern trifft auf Leverkusen - wichtigste Infos vor dem Spiel

Eindrucksvoll sicherte sich der FC Bayern die 30. Deutsche Meisterschaft. Kommt nun Titel Nummer zwei in dieser Saison hinzu? Im Finale des DFB-Pokals trifft der Rekordmeister auf Bayer Leverkusen. Die Werkself beendete die Bundesliga-Saison auf Platz fünf.

Die Münchner gehen als Rekordpokalsieger und Titelverteidiger in die Partie. Im vergangenen Jahr setzte sich Bayern im Finale gegen RB Leipzig mit 3:0 durch.

Thiago und Tolisso wieder im Mannschaftstraining

In dieser Woche stiegen Thiago und Corentin Tolisso wieder in das Mannschaftstraining der Münchner ein. Ob sie für das Endspiel in Berlin eine Option sind, ist noch unklar.

Leverkusen muss hingegen einen bitteren Ausfall beklagen. Der Brasilianer Paulinho riss sich im Training das Kreuzband und steht nicht zur Verfügung.

