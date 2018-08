München/Drochtersen - Für einen Moment geriet die maue Vorstellung des FC Bayern beim blamablen 1:0 (0:0) in Drochtersen in den Hintergrund: Rund 50 Fans des deutschen Rekordmeisters und Rekordpokalsiegers warfen in der Partei der ersten Runde im DFB-Pokal rotweiße Wasserbälle, Tennisbälle und Toilettenpapier auf den Rasen.