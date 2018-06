Bierofka freut sich auf das Spiel im Grünwalder Stadion

Bierofka ist aber sicher, dass seine Löwen zu Hause gegen die Kieler durchaus eine Chance haben - auch wenn der TSV 1860 München eher Außenseiter ist: "Holstein Kiel war Dritter in der zweiten Liga und ist erst in der Relegation am VfL Wolfsburg gescheitert. Für mich war Kiel in der vergangenen Saison eine der spielerisch besten Mannschaften der zweiten Liga. Kiel hat zwar ein paar Leistungsträger verloren, sie werden aber sicherlich auch in der neuen Saison eine starke Mannschaft auf den Platz bekommen. Für uns bestimmt keine leichte Aufgabe, im Gegenteil, ein richtig schweres Los. Ich denke aber, dass wir die Möglichkeit haben, sie in unserem Stadion vor Probleme zu stellen", so Bierofka nach der Auslosung.