Und was ist nun mit den Gedanken an das nahende Spitzenspiel in Dortmund, das die Liga mit zwei Punkten Vorsprung auf die Bayern anführt? Die Partie am 10. November sei "noch weit weg. Für mich ist das noch nicht interessant", behauptete Kovac und plante dann doch die perfekte Vorbereitung darauf: "Wichtig ist, dass wir die drei Spiele davor gewinnen, um mit einem guten Gefühl nach Dortmund zu fahren." Zu schlagen wären also Rödinghausen, Freiburg in der Liga (Sa., 15.30 Uhr) und Athen in der Champions League (7.11., 21 Uhr). Vor allem ist Kovac und den Bayern aber zu wünschen, dass sich bis spätestens zum Gipfeltreffen beim BVB ihre Personallage wieder etwas entspannt hat.