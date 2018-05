JAVI MARTÍNEZ, NOTE 5: Zurück in der Startelf, der Spanier verdrängte Tolisso auf die Bank. Doch das wirkte sich nicht positiv aus. Martínez leistete sich einige Flüchtigkeitsfehler. Kurz vor der Halbzeit vergab er eine Kopfballchance (45.). Schwache Partie.

THIAGO, NOTE 5: Probierte es mit einem Schuss aus der Distanz, da war schon ein bisschen Verzweiflung dabei (31.). Der Ball flog weit drüber. Seinen Pässen fehlte oft die Präzision. Uninspirierter Auftritt. Als erster Bayer ausgewechselt.

JAMES RODRÍGUEZ, NOTE 4: Startete mit einem Traumpass auf Kimmich (6.) und tollen Aktionen - doch dann verlor er entscheidend den Ball im Mittelfeld vor dem 0:1. Probierte viel, schlug gefährliche Standards - der letzte Tick fehlte aber beim Kolumbianer.

THOMAS MÜLLER, NOTE 5: Der Kapitän hatte seinen Infekt rechtzeitig überstanden. Ganz fit wirkte Müller jedoch nicht, er gab den Ball in einigen Szenen leichtfertig her. Ließ zudem gute Torchancen aus (5., 17., 33.). Nicht sein Abend.

FRANCK RIBÉRY, NOTE 5: Stand in seinem siebten DFB-Pokalfinale - kein Spieler hat mehr. Sehr fleißig auf der linken Offensivseite, aber der Franzose kam nur selten an da Costa vorbei. In der zweiten Halbzeit baute Ribéry weiter ab, wirkte müde.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 3: Auffälligster Bayer in der Offensive. Nach Kimmich-Pass traf der Pole cool per Flachschuss zum 1:1 (53.). Sein sechstes Tor in dieser Pokalsaison. Hatte in der ersten Halbzeit schon einen Freistoß an die Latte gezirkelt (8.) und einen Chip-Ball neben das Tor gesetzt (25.). Vergab auch knapp nach James-Flanke (76.).

CORENTIN TOLISSO, NOTE 3: Kam in der 64. Minute für Thiago ins Spiel. Zeigte sofort Tordrang, hätte beinahe das 2:1 erzielt (69.). Kam einen Schritt zu spät. Belebte das Spiel ? die Niederlage konnte auch er nicht verhindern.

KINGSLEY COMAN, OHNE NOTE: Der Franzose gab sein Comeback nach längerer Verletzungspause (Syndesmosebandriss): Wurde für Müller eingewechselt (70.). Ein paar nette Dribblings über die rechte Seite, doch insgesamt wirkungslos.

SANDRO WAGNER, OHNE NOTE: Kam in der Schlussphase für Ribéry. Konnte keine Akzente mehr setzen.