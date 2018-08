München - Uli Hoeneß durfte sich am Mittwoch bestätigt fühlen. Nach Bastian Schweinsteigers Abschiedsspiel am Abend zuvor hatte der Präsident des FC Bayern von einem personellen Radikal-Umbruch im deutschen Nationalteam abgeraten und stattdessen gefordert, die erfahrenen Spieler "daran zu erinnern, das Richtige zu tun". Es werde nun "sicher der eine oder andere Spieler auftauchen", so Hoeneß: "Aber es werden auch genügend dabei bleiben, und die müssen anders spielen als in Russland."