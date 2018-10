Valérien Ismael: "Die Dominanz hinten fehlt"

Ist es dann nicht an der Zeit, auf jüngere Spieler zu setzen?

Löw hat viel ausprobiert in den vergangenen Jahren, das kann man ihm nicht vorwerfen. Generell ist eine funktionierende Achse wichtig, du kannst keinen kompletten Neuanfang machen und nur auf junge Spieler setzen. Deutschland hat den Fußball zu sehr dominiert, als dass man jetzt einer jüngeren Generation einfach so Niederlagen zugestehen würde. Ein dosierter Umbruch wäre gut, du brauchst auch Führungsspieler. Bei den Bayern-Stars merkt man aber, dass es zur Zeit nicht so gut läuft.