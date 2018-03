DFB-Elf trifft auf Selcao Zweite Garde darf ran: B wie Brasilien

München - Die Wunde ist immer noch offen, die Seele blutet weiter. Aus dem Jahrhundertsieg der deutschen Nationalelf im WM-Halbfinale vor vier Jahren in Belo Horizonte, dieser 7:1-Demütigung des damaligen Gastgebers, ist in Brasilien ein Sprichwort geworden. "7 a 1 foi pouco" (wörtlich: "7:1 war wenig") sagt man in Brasilien, wenn etwas so richtig danebengegangen ist. Frei übersetzt: "Als wäre das 7:1 nicht schon schlimm genug." Diese Redewendung findet sich mittlerweile in brasilianischen Lexika.