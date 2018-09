München - Die Gesichter der deutschen Nationalspieler sahen eher nach 5:0 aus als nach 2:1. Lächelnde Stars – wohin man nur schaute in der Hoffenheimer Arena am späten Sonntagabend. Torhüter Marc-André ter Stegen unterhielt sich nach dem knappen Sieg gegen Peru gut gelaunt mit zwei Nachwuchsspielern, ehe er das Stadion verließ. Der Barcelona-Keeper winkte noch freundlich in die Runde.