Doch wie geht’s weiter? Am Sonntag belohnte Löw seine Spieler mit Familienbesuchen und Freizeit. Er setzte am Sonntag erst für 17.30 Ortszeit "eine leichte Regenerationseinheit" an. Den Rest des Tages hatten die Spieler frei. Gegen Südkorea reicht nun am Mittwoch ein Sieg mit zwei Toren Unterschied fürs Achtelfinale, ein Sieg mit einem Tor sehr wahrscheinlich auch.