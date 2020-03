Klar ist: Die 3. Liga bedeutet für die meisten Klubs ohnehin schon eine hohe finanzielle Belastung - erst recht in der Corona-Krise. Die Angst vor einer Insolvenz grassiert in vielen Vereinen.

DFB-Schatzmeister fordert "realistische Erwartungshaltung"

DFB-Schatzmeister Stephan Osnabrügge hatte sich zuletzt konkret zu der Situation geäußert und auf die Probleme des Verbandes bei der Unterstützung hingewiesen. "Am fehlenden Willen unsererseits wird keine Maßnahme scheitern. Allerdings muss der Fußball – so schwer das auch fallen mag – in der Erwartungshaltung realistisch bleiben."

Der DFB habe schließlich rechtliche und steuerliche Vorgaben zu beachten. Hintergrund: Der DFB ist für seine Mitgliedsverbände zuständig - diesen kann er helfen. Und dann organisiert er noch eigene Spielklassen wie die 3. Liga, die Frauen-Bundesligen sowie die Junioren-Bundesligen.

Osnabrügge: "Zuschüsse sind uns steuerrechtlich nicht erlaubt"

Osnabrügge: "Für diese prüfen wir gezielte Maßnahmen, um die Liquidität der Klubs unserer Spielklassen aufrecht zu erhalten. Unser oberstes Ziel bleibt, den Spielbetrieb nach der Krise wieder aufnehmen zu können. Dabei ging und geht es niemals um Zuschüsse. Solche Zuschüsse sind uns steuerrechtlich nicht erlaubt, weil die Mittel des DFB gemeinnützig gebunden sind und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwendet werden dürfen."

Weil es sich also um bezahlten Fußball handelt, habe man die Vergabe von Darlehen geprüft: "Es wäre mein Wunsch gewesen, Kredite für Klubs der DFB-Spielklassen anbieten zu können, mit deren Hilfe sie akute, durch die Corona-Krise entstandene Liquiditätslücken überbrücken können. Mittlerweile bin ich sehr ernüchtert."

Dafür würde der DFB eine Banklizenz brauchen, so Osnabrügge, "obwohl wir ganz sicher an einem solchen Programm kein Geld verdienen wollten. Ich habe das Ganze zur Sicherheit nochmals in die Prüfung gegeben, aber ich bin leider wenig optimistisch".

Lesen Sie hier: Löwen-Investor Ismaik - Sein Versprechen an den TSV 1860