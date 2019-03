Beim Politiker-Derblecken am Nockherberg 2019 in München wurde Bayern-Präsident Uli Hoeneß im BR gefragt, ob er Jogi Löw (wird sich das Spiel in der Allianz Arena anschauen) denn am Mittwoch auch ordentlich derblecken werde. "Ein Gespräch mit dem Jogi morgen unter vier Augen wäre mir lieber, da ich ja bekannt dafür bin, harte Aussagen zu tätigen", sagte Hoeneß vor den TV-Kameras.