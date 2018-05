München - In vier Jahren ist Nils Petersen schon 33, es könnte also eng werden mit seinem Vorhaben, doch noch den Status des Klebebildchen-Stars zu erreichen. Am Freitag wurde Petersen im Camp der Nationalelf von einem Kind gefragt, ob er denn traurig sei, im diesjährigen Panini-Heft zu fehlen. Petersen lachte. "Gute Frage", sagte der Stürmer des SC Freiburg: "Geärgert habe ich mich natürlich nicht, es war alles so überraschend."