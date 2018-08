Deven war "sehr, sehr krank" Korn-Sänger Jonathan Davis wird nie über Tod seiner Frau hinwegkommen

Er möchte sie wieder halten

"Wenn sie sie selbst war, war sie eine unglaubliche Ehefrau, eine unglaubliche Mutter und ein unglaublicher Freund. Deven hatte ein riesiges Herz und sie würde niemals absichtlich ihre Kinder schädigen - oder jemand anderen, den sie liebte", schreibt Davis unter anderem. "Ich habe so lange versucht zu verbergen, was vor sich geht, um sie zu beschützen", nun sei es aber an der Zeit für die Wahrheit. Er wolle, dass ihre Geschichte andere Leute mit Problemen dazu inspiriere, Hilfe zu suchen. "Wenn Sie jemanden mit einer psychischen Erkrankung kennen, haben Sie Mitleid und Mitgefühl", es handle sich bei Erkrankten nicht um "böse Leute", sondern um Menschen, die leiden. Seine Frau sei so krank gewesen, dass sie selbst nicht realisieren konnte, wie krank sie war.