Deutschlandweites Ranking Meistbesuchte Einkaufsstraße: München auf Platz zwei

Frankfurt/Main/München - Die Zeil in Frankfurt bleibt einer Untersuchung zufolge die meistbesuchte Einkaufsstraße Deutschlands. An einem Samstag im April zählte die Immobiliengesellschaft JLL innerhalb einer Stunde 14.390 Passanten und damit wie bereits im vergangenen Jahr so viele wie in keiner anderen deutschen Einkaufsmeile. Auf den weiteren Plätzen des am Dienstag in Frankfurt vorgestellten Rankings folgt die Münchner Fußgängerzone bestehend aus der Kaufingerstraße (14.155 Passanten je Stunde) und Neuhauser Straße (13.455 Passanten).