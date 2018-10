Deutschlandstart am Freitag Das neue iPhone XR: Zurecht der heimliche Star der Keynote?

Mit dem iPhone XR kann man quasi alles anstellen, was man auch mit seinen Brüdern machen kann. Im Inneren werkelt wie bei den beiden anderen Modellen der mächtige neue A12-Bionic-Chip, der die Nutzung von Apps und iOS zu einem richtigen Spaß macht. Dabei handelt es sich um den ersten 7-Nanometer-Chip, der bisher in einem Smartphone verbaut worden ist. Apps können damit laut Angaben von Apple beispielsweise bis zu 30 Prozent schneller gestartet werden. Ein neuer Akku sorgt unterdessen dafür, dass die Laufzeit in etwa 1,5 Stunden mehr beträgt als beim iPhone 8 Plus.