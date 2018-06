München - Seit drei Tagen rollt der Ball in Russland, nun ist auch die deutsche Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft eingestiegen. In München angekommen ist die WM-Stimmung aber noch nicht ganz. In den Straßen der Innenstadt und an großen Plätzen sind nur wenige Fußballfans in Deutschland-Kleidung zu sehen. Ein großes Public Viewing mit mehreren tausend Zuschauern gibt es ohnehin noch nicht. Das ist erst im Olympiapark zum Halbfinale geplant. Dafür freuen sich die Wirte in den Biergärten. Bei Bier und Hendl schauen die Fußballfans, Deutschland-Fans und Neugierige im DFB-Trikot und ohne DFB-Trikot. Entspannt geht's dabei (fast) immer zu.